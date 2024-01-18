"سامسونج" تطلق هاتفها الذكي "إس 24" بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحدي منافستها "أبل"

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، الأربعاء، عن هاتفها الذكي الأحدث "إس 24"، الذي جاء مجهزاً بميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل ترجمة المكالمات الهاتفية بشكل فوري، وذلك في خطوة استراتيجية للتفوق على منافستها الأمريكية "أبل".

وفي أعقاب تفوق "أبل" في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، وفقًا لـ "إنترناشيونال داتا كوربوريشن"، تستجيب سامسونج بشكل فعال من خلال تقديم وظائف الذكاء الاصطناعي في هاتفها الرائد "جالاكسي إس 24" بهدف جذب المشترين.

وتتضمن الميزات الرائدة في الهواتف الجديدة ترجمة صوتية ثنائية الاتجاه أثناء المكالمات الهاتفية بلغتين مختلفتين، حيث يعتبر "إس 24" أول هاتف ذكي يقدم هذه التقنية. وتتوفر هذه الميزة بـ 13 لغة مختلفة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الفريدة لدى سامسونج.

ومن بين المزايا الأخرى المبهرة، يأتي إطلاق ميزة "دائرة البحث"، حيث يمكن للمستخدم البحث في جوجل عن أي جزء في الصورة عن طريق وضع دائرة حوله. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الميزات ترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتغيير نغمة الرسائل بتنوع وسائطها بين رسمية وغير رسمية وتجارية واجتماعية.

وتقدم سامسونج خاصية الأمان والخصوصية من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المدمجة في الأجهزة، حيث تتمثل في وظائف التوليد الذكي التي يتم تحميلها مباشرة على كل جهاز دون الحاجة إلى الاتصال بالحوسبة السحابية. وتركز سامسونج، إلى جانب شركات مثل كوالكوم، على هذا النهج كبديل أكثر أمانًا للبيانات الشخصية، حيث لا يتطلب إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية لاستخدامها.

وتقدم سامسونج من خلال هاتف "إس 24" فعالية تكنولوجية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعزز تجربة المستخدم وتثبت استعدادها للتنافس بشكل فعال في سوق الهواتف الذكية المتنوع والمتطور.