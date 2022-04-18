واتسآب يطرح مزايا جديدة طال انتظارها لهواتف آيفون.. تعرف عليها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، خلال هذا الأسبوع، ميزة جديدة تسمى "ردود الفعل" والتي تتيح لمستخدميه التفاعل مع الرسائل الواردة بمجموعة محددة من الرموز التعبيرية، وعلى ما يبدو أن عملاق التراسل الأشهر يعمل على ميزة أخرى طال انتظارها.

تقييد أفراد معينين من رؤية حالة آخر ظهور-

وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، أضاف تطبيق واتساب خيارا جديدا يسمح للمستخدمين بتقييد أفراد معينين من رؤية الحالة الخاصة باتصالهم الإنترنت أو ما يعرف بين مستخدمي التطبيق بميزة "آخر ظهور".

ووفقا لموقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، يوفر أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS الخاص بـ WhatsApp، على هواتف آيفون إعدادات متقدمة لإدارة صورة الملف الشخصي، إلى جانب المزيد من أدوات الخصوصية للتحكم بطريقة عرض خاصية "آخر ظهور"، و"صورة الملف الشخصي"، وميزة "حول".

إضافة استثناءات-

ويضيف الإصدار التجريبي رقم 22.9.0.70 من تطبيق واتساب على نظام التشغيل iOS، خيارا جديدا يسمى "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..."، ضمن قسم إعدادات آخر ظهور Last Seen من إعدادات الخصوصية بالتطبيق.

وأوضح متتبع واتساب "WABetaInfo"، أن إضافة جهة اتصال ما ضمن قائمة "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء"، يمنعها أيضا من رؤية "الحالة" أو status، حيث يقوم واتساب بتنفيذ المزيد من عناصر التحكم الدقيقة لتعزيز خصوصية المستخدم لكل من صور الملف الشخصي وأقسام محددة.

ونظرًا لأن الميزة الجديدة قيد الاختبار التجريبي حاليا، على كل من إصدارات واتساب على أندرويد وiOS، فمن المحتمل أن تكون متاحة رسميا في وقت ما قريبا.