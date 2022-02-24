هذه مواصفات هاتف «غوغل» المنتظر اطلاقه قريبا.."فيديو"

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف Pixel الجديد الذي ستطرحه «غوغل» لينافس أفضل الهواتف الموجودة حاليا.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن الهاتف الجديد سيحمل بعض ملامح تصميم هواتف Pixel الحالية إذ سيحصل على إطار بارز ومستطيل الشكل على واجهته الخلفية تظهر فيه عدسات الكاميرات. بحسب «RT».

ومن المفترض أن يأتي هيكل الهاتف مقاوما للماء والغبار وفق معايير IP68، وبأبعاد (164.8/75.9/8.9) ملم، وزنه 209 غرامات.

أما شاشته فستكون LTPO AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3120/1440) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10+ لتوفير واقعية ممتازة للصور والفيديوهات.

وسيتميز Pixel 7 Pro الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+50+12 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وتعمل مع خاصية «التصوير الفلكي» لاتقاط صور مميزة للسماء والنجوم في الليل، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 12 ميغابيكسل وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال على الأغلب، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وذواكر وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، وبطارية بسعة 5005 ميلي أمبير تعمل مع خاصتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.