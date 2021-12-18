«سناب شات» تكافئ صنّاع المحتوى بـ 250 مليون دولار خلال 2020

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تتيح منصة «سناب شات Snapchat» للمبدعين، على اختلاف مجالاتهم، توسيع قاعدة متابعيهم، وبناء أعمالهم التجارية، وتقديم محتوى ترفيهي لمجتمع يضم اليوم أكثر من 306 ملايين مستخدم.

وقبل عام واحد، أطلقت «Snap» منصتها الترفيهية «سبوت لايت Spotlight»، بهدف الحد من العوائق المرتبطة بابتكار المحتوى، وتسليط الضوء على أبرز اللقطات والقصص المشوقة والممتعة التي تم نشرها على منصة «Snapchat»، بغض النظر عن هوية من ابتكرها.

وعلى مدار العام الماضي، حصل أكثر من 12 ألفاً من صناع المحتوى على ما مجموعه أكثر من 250 مليون دولار أميركي عبر برامج «سبوت لايت». وصممت المنصة بصورة ترسخ قيم الشركة، حيث تتمتع جميع حسابات المستخدمين بخصوصية مطلقة بشكل تلقائي، ولا يمكن للمستخدمين الآخرين من غير الأصدقاء الاطلاع عليها، كما يخضع كامل المحتوى المرسل إلى المنصة للمراجعة قبل الموافقة على نشره. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان قدرة Snap على الحد من مخاطر نشر المعلومات الخاطئة أو خطاب الكراهية أو غيرها من أشكال المحتوى الضار. وتعتبر الإيجابية أبرز ما يميّز مجتمع «سناب» ويعزز تفرده. ويسلط المحتوى المنشور بشكل يومي على «سبوت لايت» الضوء على مواهبهم وشغفهم ووجهات نظرهم الفريدة، وكان من الرائع مشاهدة المحتوى الذي ابتكره المستخدمون بواسطة الأدوات الإبداعية المتوافرة. وتواصل «سناب» التزامها الراسخ بمكافأة مستخدمي منصتها على إبداعاتهم المتميزة.