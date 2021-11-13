«أوسكال» تُطلق هاتفاً ذكياً للاستخدامات الشاقة

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أطلقت «شركة أوسكال الصينية» (Oscal) هاتفها الذكي «S60» المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يراوح بين 120 و130 دولاراً (440 و477 درهماً).

وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد يدعم فئات الحماية: «IP68»، و«IP69K»، و«MIL-STD-810G»، وبالتالي فإنه يمتاز بمقاومة الغبار والأتربة والماء، وتحمّل السقوط على الأرض بفضل الحواف المطاطية.

ويأتي الهاتف مزوّداً بشاشة قياس 5.7 بوصات، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، يمكن توسيعها عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية حتى 128 غيغابايت.

بدورهما، تعمل الكاميرا الأمامية بدقة وضوح 5 ميغابيكسل، والكاميرا الرئيسة بدقة وضوح 8 ميغابيكسل.