«أوسكال» تُطلق هاتفاً ذكياً للاستخدامات الشاقة
أطلقت «شركة أوسكال الصينية» (Oscal) هاتفها الذكي «S60» المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يراوح بين 120 و130 دولاراً (440 و477 درهماً).
وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد يدعم فئات الحماية: «IP68»، و«IP69K»، و«MIL-STD-810G»، وبالتالي فإنه يمتاز بمقاومة الغبار والأتربة والماء، وتحمّل السقوط على الأرض بفضل الحواف المطاطية.
ويأتي الهاتف مزوّداً بشاشة قياس 5.7 بوصات، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، يمكن توسيعها عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية حتى 128 غيغابايت.
بدورهما، تعمل الكاميرا الأمامية بدقة وضوح 5 ميغابيكسل، والكاميرا الرئيسة بدقة وضوح 8 ميغابيكسل.