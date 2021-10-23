«غوغل» تطوّر «بيكسل 6» لمنافسة «آي فون» و«جالاكسي»

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «سي.إن.إن»

خطت هواتف «بيكسل» الذكية من «شركة غوغل الأميركية» خطوة كبيرة، لتصبح منافسة حقيقية لهواتف «أبل آي فون»، و«سامسونغ جالاكسي».

وخلال مؤتمر صحافي افتراضي عقد أخيراً، عرضت «غوغل» هواتفها المحمولة من طراز «بكسل 6» قياس 6.4 بوصات، و«بكسل 6 برو» قياس 6.7 بوصات، والتي تعمل بنظام «أندرويد 12»، وهو أهم تحديث لبرمجيات «غوغل» خلال سنوات عدة. وتتميز هذه الأجهزة بشاشاتها عديمة الحواف تقريباً، ونظام كاميرات مدمج في شريط الكاميرا الأفقي الذي يعمل على الطول الخلفي، فضلاً عن ميزات مبتكرة للصور، وبطارية يمكن أن تستمر يومين، من خلال تحديد أولويات التطبيقات الأكثر استخداماً، وإغلاق بقية التطبيقات.

المعالج الداخلي

لكن التغيير الحقيقي في لعبة المنافسة هو معالج «تنسور» الداخلي من «غوغل»، الذي يبتعد عن رقائق الطرف الثالث الشائعة الاستخدام في أجهزة «أندرويد» المنافسة. وقالت «غوغل» إن معالج «تنسور» يجعل هواتف «بيكسل 6» تعمل بسرعة تزيد بنسبة 80% مقارنة بهواتف «بيكسل 5»، ما يسمح للذكاء الاصطناعي الموجود في الجهاز بالحصول على ميزات، مثل التعرف إلى الكلام، ومعالجة الصور بدقة أكبر. كما يمنح الهواتف قوة معالجة أكبر للألعاب والتطبيقات، ويجعل أداء بعض أدوات الكاميرات الجديدة أفضل.

وتقوم شركات: «أبل»، «هواوي»، و«سامسونغ» بصنع رقائقها منذ سنوات عدة، لكن جهود «غوغل» لمضاعفة أداء معالجها المصمم خصيصاً من أجل برنامج «أندرويد» يظهر استعدادها لإنشاء تجربة مخصصة لمستخدميها، وتحاول كسب حصة أكبر من السوق العالمية للهواتف الذكية.

مبيعات «بيكسل»

وفي الوقت الحاضر، تمثل هواتف «بيكسل» أقل من 1% من مبيعات الهواتف الذكية عالمياً، حيث باعت «غوغل» 3.7 ملايين هاتف خلال عام 2020، وفق أبحاث شركة «آي دي سي» لسوق الهواتف الذكية.

بدوره، يقول مدير الأبحاث في شركة «إيه بي آي» لأبحاث التقنيات الرقمية، ديفيد ماكوين، إن «غوغل» لم تكن يوماً تنوي جعل هاتف «بيكسل» ينافس على الصدارة، ولكن الفكرة أنهم يريدون استخدام الهاتف لعرض نظام «أندرويد» البيئي، ويظهروا لشركائهم ما يمكن فعله بالأجهزة المتطورة، وأحدث برامج «أندرويد».

الألوان والسعر

ويظهر هاتف «بيكسل 6» في ثلاثة ألوان، هي: زبد البحر، المرجان، إضافة إلى اللون الأسود، فيما يبدأ ثمنه من 599 دولاراً (نحو 2200 درهم). أما هاتف «بيكسل 6 برو» فهو متوافر بألوان: الشمس، الأبيض، والأسود، ويبدأ سعره من 899 دولاراً (نحو 3300 درهم).

وأصبحت هواتف «بيكسل 6» متوافرة حالياً، ويجب طلبها بصورة مسبقة، لتتم عملية الشحن في 28 أكتوبر الجاري.