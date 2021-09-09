"اتصالات" تعلن توفر سلسلة هواتف Galaxy Z 5G من سامسونج في الإمارات

المصدر: أبوظبي، الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن توفر أحدث هواتف سلسلة Galaxy Z 5G من سامسونج، للمستهلكين في جميع متاجرها في الإمارات العربية المتحدة. وتضم المجموعة الجديدة هاتفي Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G، أحدث ابتكارات سامسونج في فئة الهواتف القابلة للطي، واللذين يجمعان بين التصميم الجريء والهندسة المتطورة، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والميزات، مما يدشّن فصلاً جديداً من الابتكارات في عالم الأجهزة المحمولة. ويعتبر الهاتفان الجديدان الأكثر قوة ومتانة في فئة الأجهزة القابلة للطي حتى الآن، حيث تم تصميمها للارتقاء بتجارب المستهلكين ومنحهم المزيد من القدرات الاستثنائية لإنجاز مهامهم ومشاهدة المحتوى الذي يفضلونه والاستمتاع بتجارب لعب غامرة وغير مسبوقة. يتوفر هاتفا Galaxy Z Fold3 5G (256 GB) بسعر 6,799 درهم بينما يتوفر هاتف Galaxy Z Flip3 5G (128 GB) بسعر 3,799 درهم وذلك في كافة أفرع "اتصالات" والموقع الإلكتروني وتطبيق My Etisalat UAE.

ويمكن شراء هاتفي Galaxy Z Flip3 5G و Galaxy Z Fold3 5G عبر خطط الدفع الذكية والمرنة بعقود تمتد إلى 12 أو 18 أو 24 أو 36 شهراً وبأقساط تبدأ من 112 درهم و201 درهم شاملة الضريبة لكل من الجهازين على التوالي.

ويحصل مشتركين "اتصالات" الحاليين أو الجدد للباقات المدفوعة مقدماً على عرض خاص عند شرائهم لهذه الأجهزة من خلال الضغط على الرقم *056# للفوز بواحدة من العروض اليومية المميزة: 1 جيجابايت من البيانات لمدة 3 أشهر، أو 3 جيجابايت من البيانات لمدة شهرين، أو 10 جيجابايت من البيانات لمدة شهر واحد.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" خالد الخولي: "يسعدنا الإعلان عن توفر هاتفي Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G لعملائنا في الإمارات، حيث لاقت هذه الأجهزة إقبالاً جيداً خلال مرحلة الطلب المسبق لما توفره من أداء متفوق باستخدام شبكتنا للجيل الخامس التي تتميز بسرعة الاتصال العالية وزمن الاستجابة المنخفض. ويمكن لجميع العملاء بمختلف شرائحهم الاستفادة من الأسعار المخفضّة وخطط الدفع الذكية التي تقدمها ’اتصالات‘ والمتاحة الآن بخيار 36 شهراً للحصول على هذه الأجهزة الحديثة بكل سهولة ويسر."

وتتميز شبكة الجيل الخامس 5G بسرعة هائلة وزمن استجابة منخفض للغاية مما يتيح لمشتركي "اتصالات" الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية 4K واختبار أفضل التجارب في الألعاب والتقنيات المتطورة.

وقال رئيس قسم الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات عثمان البورا : "يسعدنا التعاون من جديد مع المزودين، لتوفير أحدث ابتكاراتنا للمستهلكين والمتمثلة هذه المرة بمجموعة هواتف Galaxy Z Series. ومن خلال الإقبال الكبير على هواتفنا خلال مرحلة الطلب المسبق، نتوقع أن يشهد هاتفا Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G طلباً استثنائياً من جانب المستهلكين على مستوى الدولة. ويسرنا أيضاً إعطاء الفرصة للمستهلكين للحصول على هواتفهم الجديدة عبر القنوات المختلفة التي يوفرها لهم مزود خدمات الاتصال الخاص بهم".