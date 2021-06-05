خبيران: 2021 عام انتعاش مبيعات الهواتف الذكية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

توقّع خبيران في تكنولوجيا المعلومات، أن يشهد العام الجاري معدلات تعافٍ وانتعاش كبيرة في قطاع مبيعات الهواتف الذكية.

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات ومدير الاستراتيجية والتخطيط في شركة «أوبو» الشرق الأوسط، للمنتجات التقنية وتكنولوجيا الهواتف الذكية، فادي أبوشمط، إن العام الجاري يشهد تعافياً وانتعاشاً بشكل لافت في مبيعات الهواتف الذكية، وهو ما ظهرت مؤشراته منذ بداية العام من خلال كميات الشحن للهواتف، والمبيعات.

وأضاف أن نمو المبيعات جاء مع زيادة تنافسية الشركات في طرح طرز جديدة من الهواتف الذكية، خصوصاً الجيل الخامس الذي أصبح يقود نمو المبيعات في القطاع بشكل كبير، لافتاً إلى أن نمو المبيعات على المستوى العالمي تجاوز توقعات الخبراء، إذ إنه ووفقاً لتقارير سوقية حديثة، فإن من المنتظر أن يختتم العام بنمو مبيعات للهواتف الذكية بنسبة تجاوز 6.5%.

بدوره، توقع الخبير التقني والمدير العام لشركة «تاسك» للمنتجات التقنية، أشرف فواخرجي، أن تستمر مؤشرات النمو في مبيعات الهواتف الذكية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وأن يختتم العام باستمرار نمو المبيعات وبنسب مقاربة للربع الأول منه، مع تركز النسب الكبرى من المبيعات في الهواتف الداعمة للجيل الخامس، لاسيما مع ارتفاع تنافسية الشركات في طرح طرز جديدة بفئات أكثر تنوعاً، وتوافر مخزون جيد لها في العديد من الشركات المنتجة.

وأضاف أن نمو الطلب الاستهلاكي على الهواتف الذكية، جاء بدعم من تزايد عروض الشركات على الهواتف المطروحة، والتوسع في الطرز الجديدة، وعودة الإقبال على منافذ البيع بنسب أكبر مقارنة بالعام الماضي الذي تأثر بجائحة «كورونا».

مبيعات الهواتف عالمياً

كشفت بيانات لشركة «ستراتجي أناليتكس» الدولية لتحليل بيانات الأسواق، أن الارتفاع الذي سجلته مبيعات الهواتف الذكية عالمياً، والذي بلغت معدلاته المتوسطة 24% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، يعد الأكبر في نسب المبيعات منذ الربع الأول من عام 2015.

وكانت «شركة سامسونغ الكورية الجنوبية» سجلت مبيعات وصلت إلى 77 مليون هاتف في الربع الأول من عام 2021، بنمو بلغ 32% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، فيما بلغت مبيعات «شركة أبل الأميركية» في الفترة ذاتها 57 مليون هاتف، بنمو وصل إلى 44%.

وسجلت «شركة شاومي الصينية» مبيعات تقارب 49 مليون هاتف، بنمو بلغ 80%، في وقت حققت فيه «شركة أوبو الصينية» مبيعات بلغت 38 مليون هاتف، بنمو 68%، أما مبيعات «شركة فيفو الصينية» فسجلت 37 مليون هاتف، بنمو بلغ 85%.

فادي أبوشمط: «نمو المبيعات على المستوى العالمي تجاوز توقعات الخبراء».