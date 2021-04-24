تقنية.. أبرز 5 هواتف ذكية «رخيصة» تدعم الجيل الخامس

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

ارتفعت المنافسة بين الشركات المنتجة للهواتف أخيراً، لطرح موديلات جديدة تدعم تقنية الجيل الخامس، ما أدى إلى طرح إصدارات تدعم تلك التقنية بأسعار منخفضة، تقارب الألف درهم أو تقل عن 1500 درهم، مقارنة بأسعار الإصدارات السابقة التي راوحت بين 2500 درهم وما يتجاوز 6000 درهم.

وتم تزويد الإصدارات الجديدة بأنظمة للذكاء الاصطناعي، وتشمل أبرز تلك الهواتف:

1- «موتو جي 5 جي بلس»

يأتي بشاشة قياس 6.7 بوصات، وبنظام ثنائي الشريحة للاتصال، ومزود بذاكرة سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت، ومعزز ببطارية قدرتها 5000 مللي أمبير، وبكاميرا خلفية رئيسة بقوة 48 ميغابيكسل، ويمكن شراؤه بسعر يراوح بين 1099 و1199 درهماً.

2- «سامسونغ غالاكسي إيه 42»

يأتي بشاشة مقاس 6.6 بوصات، وبكاميرا رئيسة خلفية بقوة 48 ميغابيكسل، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، بنظام الشحن السريع، ومعالج ثماني النواة يصل إلى 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، ويبلغ سعره نحو 1095 درهماً.

3- «هواوي نوفا إس إي 7»

يتوافر بشاشة عرض من فئة «فل فيو» بقياس 6.5 بوصات، وبطارية بقدرة 4000 مللي أمبير في الساعة، وبكاميرا رئيسة تدعم الذكاء الاصطناعي بقوة 64 ميغابيكسل، وبذاكرة تخزين سعة 128 غيغابايت، وذاكرة 8 غيغابايت، ويراوح سعره بين 1050 و1300 درهم.

4- «شاومي ريدمي نوت 9 تي»

يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصات، وبطارية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع، وبكاميرا رئيسة خلفية بقدرة 48 ميغابيكسل، وأمامية بقدرة 13 ميغابيكسل، ويراوح سعره بين 862 و999 درهماً.

5- «موتو جي 5 جي»

يراوح سعره بين 898 و999 درهماً، ويتوافر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، ويأتي داعماً لتقنية الشحن السريع بقوة 20 واط وببطارية مدمجة بقدرة 5000 مللي أمبير.