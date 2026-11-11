اشتريت الخصم       

«ينتهي العرض بعد ساعتين». فجأة، تشعر بأنك ستخسر شيئاً، مع أنك قبل دقيقة لم تكن تعرف أن هذا الشيء موجود.

على هذه اللحظة تراهن عروض كثيرة في «11.11» والجمعة البيضاء. عدّاد يتناقص، ورسائل تلاحقك، وعبارة «بقيت قطعة واحدة». ينشغل ذهنك باللحاق بالعرض، ويتراجع السؤال الأهم «هل أحتاج؟».

ثم يأتي السعر المشطوب ليكمل المهمة. 1000 درهم أصبحت 600، بخصم 40%. عينك على الأربعمئة التي «وفّرتها»، والمتجر ينتظر الستّمئة التي ستدفعها. وإذا لم تكن تحتاج الغرض أصلاً، فقد أنفقت مالاً على شيء كنت تعيش من دونه قبل مشاهدة الإعلان.

وتزيد فيديوهات «الأنبوكسنغ»، أي فتح المشتريات أمام الكاميرا، جاذبية اللحظة. نشاهد فتح العلبة، وتفاصيلها، وفرحة صاحبها، وقد نرغب في تكرار التجربة. أما في البيت، فقد تبقى مشترياتنا داخل أغلفتها أياماً، بعدما خفت الحماسة التي دفعتنا إلى طلبها.

قد تدخل لتطرد الملل بالتصفح، أو لشراء غرض واحد، ثم تجد نفسك تنتظر عدة طرود. تتابع الشحنة بشغف، وحين تصل تهدأ الرغبة. يبقى الطرد مغلقاً، كأن متعة اختياره وانتظاره كانت أكبر من حاجتك إلى استخدامه. وثمن ما بقي في الكيس، كان يمكن أن يبقى في رصيدك.

والتأثير في قرارك مدروس، ففي فحص نشرت نتائجه المفوضية الأوروبية عام 2023، استُخدمت عدّادات تنازلية وهمية في 42 متجراً من أصل 399 متجراً إلكترونياً. حتى الوقت الذي تخاف فواته، قد يكون جزءاً من الحيلة.

أما من ينتظر تخفيضاً على غرض يحتاجه ويعرف سعره المعتاد، فيستطيع حساب ما وفّره فعلاً. حاجته سبقت الإعلان، وبقيت هي التي تقود قراره.

ثم يأتي المبرر المريح «عندي تابي، وبقسّط». تبدو كل دفعة صغيرة وحدها، ثم تتجمع الدفعات على راتب واحد. تهدأ متعة الشراء، وتبقى مواعيد السداد.

فكّر واحسب ما ستدفعه مقابل ما ستستفيد منه. تنتهي عروض اليوم، وتأتي عروض الغد، ثم موسم آخر وخصومات جديدة. سيظل هناك من يخبرك بأنها فرصتك الأخيرة. وقبل أن تتوتر على عرض سينتهي، تخيّل طرداً يصل إلى بيتك وقد انتهت رغبتك فيه قبل أن تفتحه.

تتغيّر أسماء المواسم، وتبقى الأقساط باسمك.

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