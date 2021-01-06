«شاومي» تكشف عن هاتف جديد

المصدر: بكين ■د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق هاتفها الذكي «Mi 11» الجديد، الذي يمتاز بكاميرا دقتها 108 ميغابيكسل وشاشة فائقة الجودة، مشيرة إلى أنه تم تزويد الهاتف بمعالج «كوالكوم Snapdragon 888».

وأوضحت الشركة الصينية أنها اعتمدت في «Mi 11» على شاشة «سامسونغ E4 Super-AMOLED» قياس 6.81 بوصات، وبكثافة بيكسلات تبلغ 515 بيكسل في البوصة المربعة، مع دعم تقنية «HDR10»+ ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ودرجة سطوع 1500 نيت.

وأشارت الشركة إلى توافر مستشعر بصمة الأصابع تحت شاشة «AMOLED»، الذي يمكن استعماله لقياس معدل نبضات القلب. وأكدت «شاومي» أن الهاتف الجديد يلبي متطلبات عشاق الألعاب، من خلال معدل معاينة لمسي يبلغ 480 هرتز، مع اعتماد الشركة على سماعات «هارمان كاردون».

وأضافت أنه توجد على الجانب الخلفي للهاتف الكاميرا الرئيسة بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة 13 ميغابيكسل، مع كاميرا البورتريه بدقة خمسة ميغابيكسل وبطول بؤري يبلغ 50 ملليمتراً، التي تعمل بشكل أساسي ككاميرا «ماكرو».