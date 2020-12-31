«أوميديجي» الصينية تطلق هاتفاً ذكياً بنظام «أندرويد 11»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «أوميديجي» الصينية هاتفها الذكي الجديد A9، الذي يعتمد على المعالج «Helio G25»، ويعمل بنظام تشغيل «أندرويد 11». وأوضحت الشركة أن الهاتف مزوّد بشاشة قياس 6.53 بوصات، وبدقة وضوح تبلغ (1600 × 720) بيكسل، فيما تبلغ سعة الذاكرة الرئيسة 3 غيغابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايت. ووفقاً للشركة، تم تثبيت ماسح بصمات الأصابع على ظهر الهاتف، الذي يشتمل على ثلاث كاميرات، إحداها بدقة 13 ميغابيكسل، فضلاً عن مستشعر بالأشعة تحت الحمراء، يمكن استخدامه لقياس درجة حرارة الجسم.