«نوكيا» تطلق هاتفاً ذكياً بـ 308 دراهم

المصدر: إسبو - د.ب.أ

أعلنت «شركة نوكيا الفنلندية» عن إطلاق هاتفها الذكي «C1 Plus» الجديد باللونين الأحمر والأزرق، بسعر يبلغ 69 يورو (نحو 308 دراهم).

وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد ينبض بمعالج رباعي النوى بتردد 1.4 غيغاهرتز، مع (1) غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 16 غيغابايت، مع إمكانية زيادتها إلى 128 غيغابايت باستخدام بطاقة «مايكرو إس دي».

ويبلغ وزن الهاتف 146 غراماً، مع شاشة قياس 5.45 بوصات بدقة وضوح «HD+».

وتمتاز الكاميرا الأمامية والرئيسة بدقة وضوح تبلغ 5 ميغابيكسل مع تجهيزهما بـ«فلاش»، كما تم تزويد الهاتف بالنظام العالمي لتحديد الموقع GPS ونظام تشغيل «Go» من «أندرويد».