النسخ الاحتياطي لتطبيقات «أندرويد» على «درايف»

المصدر: الامارات اليوم

يعتبر متجر «غوغل بلاي» بوابة الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، إذ يحفل بآلاف التطبيقات التي تتصل بجميع المجالات، وهو المصدر الرسمي لتنزيل التطبيقات الآمنة إلى الأجهزة. لكن الكثيرين لا يعرفون عن المتجر سوى أنه وسيلة فقط لتنزيل التطبيقات أو الألعاب، رغم أنه يمتلئ بالكتب الإلكترونية والخدمات، ويمكن الاستفادة منه في نسخ التطبيقات التي سبق تنزيلها على هواتف المستخدم القديمة إلى الهواتف الجديدة، وذلك من خلال ميزة النسخ الاحتياطي للتطبيقات سابقة التثبيت في منصة «غوغل درايف» السحابية.

غير أنه ينبغي على المستخدم قبل استخدام ميزة النسخ الاحتياطي التأكد من تفعيل خيار النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «أندرويد»، اتبع الخطوات الآتية لتفعيل خيار النسخ الاحتياطي للتطبيقات التي سبق لك تثبيتها: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى التبويب الخاص بإعدادات «غوغل» وانقر فوقه، ثم مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة، وانقر فوق خيار «النسخ الاحتياطي» Backup، وبعدها حرك المؤشر المجاور لخيار «النسخ الاحتياطي لمنصة غوغل درايف» Back Up To Google Drive، ثم احفظ البيانات الخاصة بحساب «غوغل» الخاص بالنسخ الاحتياطي لأنك ستحتاج إليها إذا رغبت في استعادة التطبيقات لاحقاً عبر أي جهاز جديد.