«سامسونغ» تُطلق هاتفاً ذكياً بدقة وضوح «FHD+»

المصدر: سيؤول ■د.ب.أ

أعلنت «شركة سامسونغ الكورية الجنوبية» عن إطلاق هاتفها الذكي غالاكسي «M21s» الجديد. وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت. وتروّج «سامسونغ» لجهازها الجديد من خلال شاشة AMOLED قياس 6.4 بوصات، بدقة وضوح «FHD+». وتعمل كاميرا الـ«سيلفي» على الجانب الأمامي بدقة 32 ميغابيكسل، وعلى الجانب الخلفي للجهاز توجد الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميغابيكسل، فضلاً عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابيكسل.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام «غوغل أندرويد 10»، مع بطارية سعة 6000 مللي أمبير/‏‏ساعة.