«مومنت» تطلق باقة إكسسوارات جديدة لـ«آي فون 12»

المصدر: سياتل ■د.ب.أ

أعلنت شركة «مومنت» الأميركية عن إطلاق باقة إكسسوارات «MagSafe» جديدة لهاتف «آي فون 12» الجديد.

وذكرت الشركة أنها تهدف من خلال الإكسسوارات الجديدة، التي يتم تثبيتها مغناطيسياً لتلبية متطلبات عشاق التصوير بواسطة هاتف «أبل» الجديد من خلال طرح حامل ثلاثي وحافظة «MagSafe» مع عروة اليد وعدسة متوافقة.

وأضافت أنه يمكن تركيب الحامل الثلاثي على أي حامل، بحيث يمكن الاحتفاظ بالهاتف الذكي «آي فون 12» في الوضع الرأسي أو الوضع الأفقي، ولمنع انزلاق الهاتف الذكي، فإن الشركة تعتمد على مغناطيس أقوى من المستخدم في إكسسوارات «MagSafe» من «أبل».

وأشارت إلى أن الإصدار الاحترافي «برو» من الحامل الثلاثي، يشتمل على قاعدة للإكسسوارات، التي تتيح إمكانية تركيب «ميكروفون» أو «فلاش LED».