«شاومي» تطلق هاتفاً جديداً بـ 3 كاميرات

المصدر: بكين ■د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق هاتف ذكي جديد، مزود بشاشة «LCD» قياس 6.67 بوصات، وتعمل بدقة وضوح «1080»+ مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز.

وأفادت الشركة الصينية بأن باقة التجهيزات التقنية لهاتفها «Redmi K30S»، تشتمل على معالج «كوالكوم Snapdragon 865»، وذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية غيغابايت، وذاكرة فلاشية سعة 128 أو 256 غيغابايت، مشيرة إلى أن الهاتف الجديد لا يوفر ميزة توسيع سعة الذاكرة عن طريق بطاقات الذاكرة MicroSD الخارجية. وأضافت أن الهاتف يأتي بكاميرا ثلاثية على الجانب الخلفي، حيث تعمل الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميغابيكسل، فيما تعمل الكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة خمسة ميغابيكسل، بينما تعمل كاميرا «السيلفي» على الجانب الأمامي بدقة 20 ميغابيكسل.