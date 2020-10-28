«غيغاست» تطلق هاتفاً ذكياً من الفئة المتوسطة

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أعلنت شركة «غيغاست» عن إطلاق هاتفها الذكي «GS4» الجديد من الفئة المتوسطة، بسعر 229 يورو (نحو 965 درهماً).

وأوضحت الشركة الألمانية أن جهازها الجديد يمتاز بمعالج «ميديا تيك Helio P70»، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، ويوفر ميزة الشحن اللاسلكي. وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد تشمل شاشة قياس 6.3 بوصات، وتعمل بدقة وضوح «2340 x 1080 بيكسل»، فيما تعمل كاميرا «السيلفي» بدقة 13 ميغابيكسل، مشيرة إلى أنه على الجانب الخلفي للهاتف تم تركيب كاميرا رئيسة ثلاثية، حيث يعمل المستشعر الرئيس بدقة 16 ميغابيكسل، في حين تعمل الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 5 ميغابيكسل، بينما مستشعر «الماكرو» يعمل بدقة 2 ميغابيكسل.