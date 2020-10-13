بالصور: آبل تكشف عن آي فون 12.. إليكم أبرز مواصفاته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عقدت شركة آبل الأميركية مساء اليوم، مؤتمرها الخاص بالإعلان عن النسخ الجديدة من هاتفها iPhone12

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، عن تقنية الجيل الخامس 5G التي ستدعمها النسخ الجديدة من هواتف iPhone12، كما أعلنت شركة آبل عن إضافتها تقنية جديدة لهواتفها الجديدة iPhone12 يجعلها أقوى بأربعة مرات من النسخ السابقة.

وزودت آبل هواتفها الجديدة بمعالج A14 ما يجعل من هذه النسخة أسرع من الهواتف السابقة، كما أعلنت الشركة أنه عند عدم حاجة الهاتف إلى العمل بتقنية الجيل الخامس فإنه يتحول تلقائياً إلى تقنية الجيل الرابع، وذلك لإطالة عمر البطارية.

وأعلنت آبل عن أصغر هواتفها iPhone12mini، ويأتي بنفس مميزات iPhone12 العادي وبسعر يبلغ 699 دولارا أي ما يقارب 2560 درهماً.