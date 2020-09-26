حفظ مقطع فيديو من TikTok على «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

يشتهر تطبيق TikTok بالفيديوهات القصيرة التي تتسم بالتجديد، لذا يجذب اهتمام الشباب والمراهقين، ويزيد من جاذبيته أن المستخدم ليس بحاجة لإنشاء حساب للاطلاع على المحتوى الموجود، وحتى في حالة إنشاء حساب، فإن من السهل إلغاءه إذا رغب في ذلك. ويفضل كثيرون تنزيل أفضل هذه الفيديوهات المنشورة عبر التطبيق إلى أجهزتهم، لاستخدامها لاحقاً كخلفيات متحركة. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، ورغبت في حفظ مقطع فيديو من التطبيق على جهازك، اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق TikTok على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نغمة موسيقية ثم ابحث عن الفيديو الذي تريده.

وبعدها انقر فوق زر: المشاركة Share الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سهم منحنٍ يشير الى جهة اليمين قرب نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل الصف الثاني من الخيارات الموجود ضمن وسائل المشاركة حتى تصل إلى خيار: حفظ الفيديو Save Video وانقر فوقه.

وسيتم تنزيل الفيديو وتخزينه على جهازك، وللعثور عليه لاحقاً افتح تطبيق الصور ومرر للأسفل حتى تصل إلى نهاية كل ألبومات الصور.