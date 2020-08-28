«إل جي» تطلق هاتفاً ذكياً بـ 437 درهماً

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أطلقت شركة «إل جي» هاتفاً ذكياً جديداً بسعر 119 دولاراً (437 درهماً).

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد (K31) يأتي بشاشة قياس 5.7 بوصات تتمتع بدقة وضوح (1520 × 720 بيكسل).

وأضافت أن الهاتف مزوّد بـ«كاميرا سيلفي» دقتها خمسة ميغابيكسل، مع اثنتين من الكاميرات الخلفية، حيث تبلغ دقة الكاميرا الرئيسة 13 ميغابيكسل، في حين تبلغ دقة كاميرا الزاوية الواسعة خمسة ميغابيكسل، مشيرة إلى أن الهاتف يشتمل أيضاً على ماسح بصمات الأصابع في الخلف.

وأفادت بأنه تم تزويد الهاتف بمعالج (Helio P22) مدعوماً بسعة اثنين غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32 غيغابايت من الذاكرة الداخلية، التي يمكن توسيعها حتى 32 غيغابايت عبر بطاقة microSD، لافتة إلى أن سعة البطارية المدمجة تلغ 3000 مللي أمبير ساعة.