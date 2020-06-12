التحويل من المكالمات الصوتية إلى الفيديو في FaceTime

المصدر: الامارات اليوم

من أفضل الميزات التي يقدمها تطبيق FaceTime لمستخدمي أجهزة «ماك» و«آي أو إس» إمكانية إجراء مكالمات الفيديو بسهولة. لكن مع ذلك فإن التطبيق لم يحرم المستخدم من إجراء المكالمات صوتياً فقط إذا أراد، بل إنه سمح أيضاً للمستخدم لو قام بإجراء مكالمة صوتية من خلال التطبيق، عبر أجهزة «آي فون»، و«آي باد» الانتقال إلى ميزة الفيديو في أي وقت يرغب في ذلك. فإذا كنت من مستخدمي FaceTime وأردت التحويل من المكالمات الصوتية إلى مكالمات الفيديو أثناء المحادثة، اتبع ما يلي: افتح تطبيق FaceTime وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا بيضاء فوق خلفية خضراء، واختر جهة الاتصال التي ترغب في إجراء المكالمة معها ثم انقر فوق زرالصوت «Audio»، ومن ثم انقر فوق الشاشة، وبموجب ذلك ستظهر أمامك أدوات التحكم في المكالمة، وبعدها مرر إصبعك فوق لوح التحكم للأعلى، وانقر فوق زر «إيقاف تشغيل الكاميرا» Camera Off في الصف الثاني داخل لوح التحكم، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو فوقها علامة المنع. وإذا أردت إعادة تشغيل الكاميرا، انقر مرة أخرى فوق الزر نفسه.