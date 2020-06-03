تشغيل فيديوهات «يوتيوب» في الخلفية مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتاج المستخدم أحياناً إلى الاستماع إلى محتوى فيديوهات «يوتيوب» فقط، إما لأن المحتوى الذي تبثه محتوى موسيقى أو صوتي بالأساس، أو لأنه مضطر إلى العمل على التطبيقات الأخرى، مثل الرد على بعض الرسائل العاجلة في تطبيق «واتس أب» مثلاً، ومن ثم يكتفي بالسماع من دون الحاجة إلى الرؤية.

والحقيقة أن تطبيق «يوتيوب» على هواتف «أندرويد» أو «آي أو إس» لا يسمح بتشغيل المحتوى الخاص به في الخلفية مجاناً.

لكن مع ذلك هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الاستفادة من ميزة تشغيل الفيديو في الخلفية. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، يمكنك اتباع ما يلي للاستفادة من هذه الميزة: افتح متصفح «غوغل كروم» وانتقل من خلاله إلى موقع: Youtube.Com، ثم انقر فوق قائمة التنقل التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة، ومن ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «موقع الحاسبات المكتبية» Desktop Site، وبعدها ابحث الآن عن الفيديو الذي تريده وافتحه، وسيتم تشغيل الفيديو تلقائياً في الصفحة التالية، ثم انتقل الآن إلى «الصفحة الرئيسة في الهاتف» Home Screen، وعندئذ سيتوقف الفيديو عن التشغيل في الخلفية، وبعد ذلك اسحب «لوح التنبيهات» Notification Shade للأسفل، وبذلك ستظهر أمامك أدوات تشغيل الفيديو، ثم انقر فوق زر «التشغيل» Play ليعمل الفيديو مرة أخرى في الخلفية.