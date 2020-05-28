"موتورولا" تطلق هاتفا بتقنية الجيل الخامس وكاميرا بدقة 108 ميغا بيكسل

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت شركة "موتورولا" الدولية لتقنيات الاتصالات المحمولة عن اطلاقها هاتفا مزودا بتقنية الجيل الخامس ومدعما بمستشعر كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغا بكسل في أسواق الإمارات.

وقال المدير العام لأعمال الهواتف الذكية بالشركة، شاراي شمس، إن الهاتف والذي يأتي باسم "ايدج بلس" تم توفيره بالأسواق الإماراتية مع شركتي تشغيل خدمات الاتصالات "اتصالات" و"دو"، إضافة لمنصات تجارة الكترونية ومنافذ أخرى"، لافتا إلى أن "الهاتف تم تزويده بذاكره عشوائية سعة 12 غيغابايت بما يعزز سلاسة التشغيل وزيادة عرض النطاق الترددي الأقصى بنسبة 30% وتخفيض استهلاك البطارية".

وأشار إلى أن الهاتف سيتاح بتصميم شاشة بدون حواف، وبكاميرا رئيسة بمستشعر بدقة 108 ميغا بيكسل بما تيتيح قدرات تصوير شبه احترافية، ولا سيما مع دعم الجهاز بمستشعر ذو حساسية أكبر 4 مرات للضوء لالتقاط صور واضحة، وفي مختلف ظروف الإضاءة. كما تتيح الكاميرا للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو بدقة 6كيه".

وأوضح أن الهاتف يأتي مزودا ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل بتقنية الشحن السلكي واللاسلكي، ويتيح للمستخدمين مشاركة الطاقة مع الأجهزة الأخرى بسرعة بالاعتماد على تقنية المشاركة اللاسلكية للطاقة