تغيير نوع العدسة أثناء تصوير الفيديو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حسّنت هواتف «آي فون 11» و«آي فون 11 برو»، كثيراً من ميزات الكاميرا، وقدمت الفرصة لاستخدام العديد من العدسات في أنواع التصوير المختلفة.

ومن ذلك مثلاً أنها أتاحت لمستخدمي وضع Time-Lapse Video استخدام الكاميرا «فائقة الاتساع» Ultra Wide أو استخدام «العدسة المقربة» Telephoto Lens.

ويعني وضع Time-Lapse Video التقاط فيديو بمعدل إطارات قليل جداً لدرجة تصل إلى إطار واحد أو إطارين فقط في الثانية الواحدة. فإذا كنت من مستخدمي تلك الهواتف، ورغبت في تغيير نوع العدسة أثناء التقاط فيديو بوضعTime-Lapse Video، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق الكاميرا على هاتفك، ومرر فوق عدسة الكاميرا Viewfinder أي المشهد الظاهر أمامك على الشاشة من اليسار إلى اليمين إذا كنت تستخدم «الوضع العمودي» Portrait Orientation، أو من الأعلى للأسفل في «الوضع الأفقي» Landscape للانتقال إلى وضع Time-Lapse.

وإذا أردت استخدام الكاميرا فائقة الاتساع، انقر فوق الزر الذي يحمل رقم «5» أعلى وضع Time-Lapse في نهاية الشاشة، أما إذا أردت التقاط الفيديو بالعدسة المقربة، انقر فوق الزر الذي يحمل رقم «2». ويمكنك أيضاً التقاط الفيديوهات في وضع Time lapse Videos باستخدام الكاميرا الأمامية، لكن حينئذ لن تستطيع سوى استخدام العدسة المقربة.