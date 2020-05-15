خصائص في أنظمة التشغيل للحد من استخدام الهواتف

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت بوابة الاتصالات «تيلتاريف» الألمانية، بأن أنظمة التشغيل تشتمل على خصائص عدة للحد من استخدام الهواتف الذكية.

ونقلت «تيلتاريف» عن خبراء ألمان في مجال التقنية، أنه يمكن الاطلاع على وقت الاستخدام الحقيقي على جهاز «أندرويد» بدءاً من الإصدار التاسع ضمن الإعدادات Settings/‏Digital Wellbeing، حيث يمكن تعيين الحد الأقصى للاستخدام، كما يوجد أيضاً خيار تجاهل جميع الإشعارات.

وأضاف الخبراء أنه في نظام التشغيل «آي أو إس» تسمى الخاصية المماثلة Screen Time، مشيرين إلى أنه يمكن العثور عليها كعنصر قائمة منفصل في الإعدادات.

وذكروا أنه يمكن الاطلاع على وقت الاستخدام اليومي للأيام السبعة الماضية مقسمة حسب التطبيقات والمواقع الإلكترونية، لافتين إلى أنه من أجل التنظيم، يمكن الاستعانة بما يسمى بحدود التطبيق وفترات الابتعاد.