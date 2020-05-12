«هواوي» تطلق هاتفاً جديداً بكاميرا «سيلفي» مزدوجة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «هواوي» الصينية هاتفها الذكي (Y8) الجديد بكاميرا «سيلفي» مزدوجة لتلبية متطلبات الشباب من مستخدمي تطبيقات «إنستغرام» و«تيك توك».

وأفادت الشركة، بأن هاتفها الذكي الجديد يتضمن عدستين على الجانب الأمامي على الرغم من أن جميع الموديلات الفاخرة تشتمل على مستشعر واحد لكاميرا «السيلفي». وأشارت «هواوي» إلى أن المستشعر الثاني بالكاميرا الأمامية يعمل بدقة اثنين ميغابيكسل ويوفر معلومات العمق للصور، وبالتالي فإنه يمكن إخفاء خلفية الصور، التي يتم التقاطها بالعدسة الرئيسة بدقة ثمانية ميغابيكسل، وبالتالي الحصول على تأثير مشابه لكاميرات DSLR.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد قامت الشركة الصينية بتركيب كاميرا ثنائية، حيث يعمل المستشعر الرئيس بدقة 48 ميغابيكسل مع مستشعر العمق بدقة اثنين ميغابيكسل.