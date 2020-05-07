تفعيل الوضع الليلي في كاميرا «آي فون 11»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضافت شركة «أبل» كثيراً من المزايا والملامح الجديدة إلى تطبيق الكاميرا الخاص بهواتف «آي فون 11»، ومن ذلك تغيير واجهة المستخدم، واستخدام عدسة الكاميرا شديدة الاتساع، إلى جانب السماح بالتقاط مقاطع الفيديو بطريقة سريعة لا يضطر معها المستخدم إلى البحث عن وضع الفيديو، وإمكانية التقاط الصور بنسب متساوية ينتج عنها صورة مربعة الشكل، وأخيراً «الوضع الليلي» Night Mode الذي يسمح للمستخدم بتحسين وضع التقاط الصور في الضوء المنخفض.

ولا يشبه هذا الوضع الأوضاع الأخرى التي يفعلها المستخدم كوضع الصور أو الفيديو والصور العمودية وغيرها، لكنه وضع مصمم ليعمل تلقائياً. ومع ذلك فإنه بالإمكان استخدامه بشكل يدوي طالما أن الهاتف يستشعر أن كمية الضوء ضئيلة. فإذا كنت من مستخدمي أيّ من الهواتف السابقة، اتبع ما يلي لتفعيل الوضع الليلي في تطبيق الكاميرا: افتح التطبيق على الهاتف وابحث عن أيقونة القمر في أعلى يسار الشاشة، أو في أعلى يمينها في الوضع الأفقي للهاتف.

وإذا وجدت أن هذه الأيقونة تتخذ لوناً رمادياً فهذا يعني أنه من الممكن استخدام الوضع الليلي، لكنه غير مفعل بشكل تلقائي.

أما إذا ظهرت هذه الأيقونة باللون الأصفر فهذا يعني أن الوضع الليلي «مفعل بشكل تلقائي» Auto-Enabled للصورة التي تنوي التقاطها، وعندها انقر فوق أيقونة القمر لضبط «وقت التعرض للضوء» Exposure Time، وهو الوقت الذي يستغرقه غالق الكاميرا لوصول كمية الضوء إلى حساس الصورة.

وبعد ذلك ثبت هاتفك قدر ما تستطيع أثناء التقاط الصورة في الوضع الليلي، وستلاحظ ظهور المدة الخاصة بكل لقطة في إطار أيقونة القمر نفسه، وسيظهر العد التنازلي فوق زر التقاط الصورة.