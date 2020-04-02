هواوي (P40) يحسن من أداء الصوت الصورة ويدعم شبكة الجيل الخامس

المصدر: فراس النعسان - دبي

أطلقت "هواوي"، الأسبوع الماضي في الصين، الجيل الأحدث من سلسلة هواتف (P) التي لفتت الأنظار بعد إطلاق جهاز P30 pro العام الماضي، والذي اعتبر بمقياس خبراء التقنية نقلة نوعية في الهواتف المتحركة عالية الأداء.

السلسلة الجديدة تضم هواتف +HUAWEI P40 Pro وHUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40، وهي تحمل ملامح عصرية في التصميم الخارجي، وتحافظ على هوية السلسلة من حيث بقاء أزرار الصوت الجانبية، والتعامل السلس مع أوامر الشاشة التي جاءت بتصميم انسيابي Quad-Curve Overflow.

تقنياً، السلسلة الجديدة لـ HUAWEI P40 مدعومة بمعالج Kirin 990 5G وهي تدعم شبكة الجيل الخامس 5G عالية السرعة و Wi-Fi 6 Plus، وتم ترقية محرك عرض الرسومات لتحقيق أقصى استفادة من لوحة 90 ميجاهيرتز على هاتفي HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+، فيما توفر تقنيةi-Fi 6 Plus بسعة 160 ميجاهرتز الواردة في المجموعة الكاملة اتصالاً فائقاً مع دعم سرعة نقل نظرية تصل إلى 2400 ميجابت في الثانية.

تحافظ سلسلة HUAWEI P40 على نظام كاميرا Ultra Leica المتقدم، والذي برز لأول مرة في الجيل السابق من هذه السلسلة P30 Pro.

وعند تجربة التصوير يلاحظ المستخدم أن الهاتف يعطي نتائج تصوير فائقة الدقة، وأن أداء زاوية الاتساع والزاوية عريضة والعدسات المقربة تفوق أقرب منافسي هذا الجهاز من الجيل الجديد للهواتف الذكية الموجودة في الأسواق حالياً.

الهاتف مزود بكاميرا رباعية Leica Quad مع كاميرا سينمائية بعدسة تصوير زوايا عريضة فائقة الأداء، وكاميرا ToF بحساسية زوم تصل إلى 50x، مع توافر التكبير البصري الواقعي 10x والتكبير الرقمي 100x، وهو مزود بمرشح ألوان RYYB لتعزيز استيعاب وتحسين جودة الصور التي يتم تكبيرها، ويحتوي كذلك على مصفوفة SuperZoom 100x مع تصميم منظار جديد يعكس الضوء خمس مرات، ما يوسع مسار الضوء بنسبة 178 بالمائة لدعم التكبير البصري الواقعي يصل إلى 10x، فيما تعمل الكاميرا ذات الرؤية الفائقة Ultra-Vision Wide و SuperZoom Array المستقرة بصريا وفق أسس الذكاء الاصطناعي Triple OIS + AIS لتحقيق استقرار الصورة والفيديو بشكل واضح للمستخدم.

وقد تم تزويد هاتف HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+ بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، ويقدم الهاتف ميزة HUAWEI Golden Snap، والتي تتضمن التقاط اللحظة بوضوح تام، وهي ميزة تصوير ذكية جديدة تختار أفضل الإطارات من صورة متحركة.

وتتميز كاميرا الهاتف Cine Ultra-Wide Ultra بدقة 40 ميجابكسل في طرازي HUAWEI P40 Pro و HUAWEI P40 Pro+ بطول بؤري يعادل 18 مم ومستشعر 1 / 1.55 بوصة يدعم نفس نسبة العرض إلى الارتفاع 3: 2. وتم دمج تقنية SedecimPixel Fusion في هذه الكاميرا لدعم تجميع وحدات البكسل 16 في 1 لإنتاج 4.48 نانومتر بكسل فائقة تعزز حساسية الضوء لتصل إلى ISO 51200 وتمكين التقاط فيديو بطيء الحركة بسرعة 7680 إطارًا في الثانية.

ويمكن لكاميرا هاتف P40 المقربة التقاط لقطات زووم عالية الدقة بالإضافة إلى مقاطع فيديو بفواصل زمنية 4K. ويتيح التكبير الصوتي الاتجاهي، المتوفر في الهاتف تكبير مصدر الصوت وتضخيمه في نفس الوقت.

وقد أعلنت هواوي أن هاتف HUAWEI P40 Pro سيكون متاحاً للبيع في الإمارات يوم 9 أبريل الجاري، فيما بدأ متجر هواوي على الانترنت بتلقي الطلبات المسبقة اليوم.