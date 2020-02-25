«سوني» تكشف عن هاتف بشاشة سينمائية وتقنية NFC

المصدر: طوكيو ــ■د.ب.أ

كشفت «شركة سوني اليابانية» عن هاتفها الذكي Xperia L4 الجديد من الفئة منخفضة الكلفة مع تجهيزه بشاشة سينمائية ظهرت قبل عام في هواتف الفئة الفاخرة، وبالتالي يمكن للمستخدم عرض الأفلام من دون أشرطة سوداء على شاشة «إتش دي» قياس 6.2 بوصات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد على كاميرا ثلاثية ومعالج ميدياتيك P22 ثماني النوى، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، كما يوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الجهاز.

ويمتاز الجهاز الجديد بوجود بطاقتي «سيم كارد»، وبطارية سعة 3580 مللي أمبير/‏‏‏‏ ساعة، التي يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C.