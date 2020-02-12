إصدار جديد من «خرائط غوغل» لـ «أندرويد» و«آي أو إس»

المصدر: ماونتن فيو ■د.ب.أ

أعلنت «شركة غوغل الأميركية» عن إطلاق إصدار جديد من تطبيق الخرائط «غوغل مابس» أو «خرائط غوغل» للأجهزة المحمولة المزوّدة بنظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد يزخر بالعديد من الوظائف الجديدة، كما يأتي بشعار جديد للتطبيق، ويوفر وظيفة ملاحة موسعة، التي يسهل الوصول إليها، من خلال وضعها في الجزء السفلي من الشاشة، وتشتمل على علامتي التبويب «الاستكشاف» و«التنقل»، وكذلك إمكانية الوصول السريع إلى المحتويات المحفوظة. وتحتوي علامة التبويب «الاستكشاف» على معلومات وتقييمات بشأن أكثر من 200 مليون موقع حول العالم، بدءاً من المطاعم وحتى المعالم السياحية، فيما تضم علامة التبويب «التنقل» المسارات اليومية إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة، والرجوع منها.

وفي العرض العام يحصل المستخدم على تحديثات في الوقت الفعلي لحركة المرور وأوقات السفر المقدرة، واقتراحات الطرق البديلة. وفي علامة التبويب «المحفوظة» سيجد المستخدم المفضلات المخزنة، التي يمكن تنظيمها لرحلات المدينة أو مشاركتها مع الأصدقاء.

وسيتمكن المستخدم كذلك من خلال زر «المشاركات» في العرض العام للدليل المحلي، من المشاركة في التعليقات والصور والأماكن الجديدة والمزيد حول الخرائط، ومن خلال الزر «الحالي» يمكن الإعجاب بالمواقع الجديدة، كما أنه يسمح بالاتصال بالشركات.

وحسّنت «غوغل» أيضاً أيقونة التطبيق التقليدية، لافتة إلى أن الأيقونة الجديدة لتطبيق «غوغل مابس» تعكس التطوير الذي مر به التطبيق منذ إطلاقه في عام 2005، ولذلك فإنه يعتمد على أهم المكونات في تطبيق الخرائط، ألا وهو الدبوس الذي يساعد المستخدم على استكشاف أماكن جديدة.