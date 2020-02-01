7 هواتف رخيصة يمكن شراؤها في 2020

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

فازت سبع طرز من الهواتف الذكية بقائمة «أفضل الأرخص» لعام 2020، وذلك من بين أكثر من 100 طراز من هذه الفئة، يتوقع طرحها أو تستمر الشركات في طرحها خلال العام الجاري. وضمت القائمة هواتف لشركات «سامسونغ»، و«إل جي»، و«موتورولا»، إضافة لهاتف من شركة أقل شهرة تدعى «كول باد». وتراوح أسعار هذه الهواتف بين 120 دولاراً و400 دولار فقط، وتتوافر بها جميع المواصفات المطلوبة في هاتف ذكي، بمستويات معقولة، قادرة على تلبية الاحتياجات المعتادة لمستخدمي الهواتف، من قوة معالجة وذاكرة وتخزين وكاميرا وغيرها.

وأعد القائمة محللو شبكة «زد دي نت» zdnet.com، المتخصصة في التقنية، ونشرت أخيراً، وهي قائمة تصدر سنوياً، في فئة «أفضل الأرخص» بسوق الهواتف الذكية، وتوجه للقطاع الأوسع من المشترين والمستهلكين، الذين تناسبهم الأسعار المعقولة، والإمكانات والخواص المتوسطة وفوق المتوسطة.

وتنافس عليها هذا العام أكثر من 100 طراز من الهواتف الذكية المعقولة السعر. وأكد محللون أن العديد من الشركات المنتجة ستتوسع في إنتاج فئة «أفضل الأرخص» خلال 2020، نزولاً عند رغبات القطاع الأوسع من المستهلكين، خصوصاً أن هذه الفئة شهدت تحسناً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاءت الهواتف الفائزة التي تصدرت المراكز السبعة الأولى بالقائمة مرتبة تصاعدياً حسب السعر.

1 «كول باد ليجاسي»

من إنتاج شركة «كول باد»، وهي شركة غير مشهورة عالمياً، لكنها استطاعت تصميم هاتف بشاشة كبيرة، وبطارية كبيرة تعمل بالشحن اللاسلكي السريع بمعيار «كويك 3»، وتستمر في العمل لمدة يومين. والهاتف مصنوع من مواد بلاستيكية وزجاجية عالية الجودة، وبه منفذ لبطاقة تخزين خارجية فئة «مايكرو اس دي»، ومنفذ سماعة رأس مقاس 2.5 مللي، ويباع بسعر 120 دولاراً فقط، وصنف على أنه هاتف رائع بسعر منخفض.

2«موتو جي 7 بلاي»

من إنتاج شركة «موتورولا»، ويباع بسعر 160 دولاراً، ويمكن شراؤه من «أمازون» أو مباشرة من «موتورولا»، ويعمل بأحدث إصدارات نظام تشغيل «أندرويد»، ويحصل على تحديثات منتظمة، ومزوّد بشاشة مقاس 5.7 بوصات، ومعالج «كوالكوم سناب دراجون 632»، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة ثماني ميغابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي سعتها اثنان غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 غيغابايت، مع منفذ لوحدة ذاكرة خارجية متنقلة فئة «مايكرو إس دي»، وبطارية كبيرة الحجم سعة 3000 مللي أمبير في الساعة، ومزود بخاصة مقاومة الماء، وبه منفذ للسماعة مقاس 2.5 مللي، وجاء تصنيفه ضمن الهواتف الذكية منخفضة الكلفة، أو من يريد هاتفاً احتياطياً.

3«موتو جي 7 باور»

وهو ثاني هاتف من «موتورولا» يدخل قائمة «أفضل الأرخص»، ويباع مقابل 200 دولار على موقع «أمازون»، ووصف بأنه الهاتف الذكي الاقتصادي الذي تبحث عنه، وذلك بفضل عمر البطارية الطويل والأداء القوي والسعر المعقول. والهاتف مزوّد بشاشة مقاس 6.2 بوصات، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة ثمانية ميغابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي سعتها ثلاثة غيغابايت، و32 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

4«إل جي ستايلو 5»

يتساوى في السعر مع «موتو جي 7 باور»، حيث يعرض مقابل 200 دولار أيضاً، لكنه يتميز بأنه مزوّد بقلم كتابة ينافس قلم الكتابة المصاحب لهاتف «غالكسي نوت 10»، الذي يتخطى سعره 1000 دولار، وهو مزوّد أيضاً بشاشته مقاس 6.2 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي سعة اثنين غيغابايت، ويعمل بمعالج «كوالكوم سناب دراجون 450».

5«غالاكسي أيه 50»

عند الحديث عن هواتف «غالاكسي»، ينصرف الانتباه عادة إلى فئة «إس» وفئة «نوت»، رغم أن عائلة «غالاكسي» تتضمن فئة «أية» ذات القدرة العالية والسعر المنخفض جداً، ومنها الهاتف «أية 50» الذي يباع مقابل 250 دولاراً فقط، ومزوّد بمعظم الخواص والتقنيات الموجودة بالفئة «إس» التي تكسر حاجز 1000 دولار، فهو يعمل بشاشة مصنعة بتقنية «سوبر ايموليد»، بمقاس 6.4 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة غيغابايت، ووحدة تخزين داخلية سعة 64 غيغابايت، ومعالج طراز «سامسونغ إكسيون 9610»، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 25 ميغابيكسل، ومستشعر عمق بدقة خمسة ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل.

6«موتورولا وان اكشن»

يباع بسعر 280 دولاراً، ومزود بثلاث كاميرات خلفية، الأولى بزاوية عريضة تصل إلى 117 درجة، والثانية كاميرا عادية بدقة 12 ميغابيكسل، والثالثة كاميرا حساسة للعمق بدقة خمسة ميغابيكسل، ويعمل بمعالج «سامسونغ اكسيون 9609»، ونظام تشغيل «أندرويد 9 بي»، وشاشة مقاس 6.2 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، وبطارية 3500 مللي أمبير في الساعة، ومن مزاياه الفريدة القدرة على تصوير مقاطع فيديو في المشهد الأفقي، مع الاحتفاظ بهاتفك بشكل مريح في اتجاه عمودي.

7«غوغل بكسل 3 أيه»

يباع بسعر 400 دولار، ويعد الأغلى بقائمة «أفضل الأرخص»، ولذلك فهو يقترب بشدة من مواصفات الهواتف ذات الخواص والمواصفات العالية، وينافس مع بعض طرز «أبل»، و«سامسونغ»، و«هواوي»، ويعمل بنظام تشغيل «أندرويد 9 بي»، وشاشة مقاس ثمانية ميغابيكسل، وبرنامج معالجة الصور الرائع من «غوغل»، ومعالج «سناب دراجون 670»، وذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة غيغابايت، وذاكرة تخزين 64 غيغابايت.