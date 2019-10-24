هواوي تتيح طلبات الشراء المسبق لهاتف nova 5T في الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت "هواوي" عن طرح اثنين من منتجاتها المرتقبة في السوق الإماراتية خلال الأسبوع الحالي. وأشارت الشركة إلى توافر الجيل التالي من ساعات HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 ملم في مختلف أنحاء الدولة، بالتزامن مع إعلانها بدء استقبال طلبات الشراء المسبق لهاتفها HUAWEI nova 5T.

ويأتي هاتف HUAWEI nova 5T بتعديلات نوعية على nova4، حيث تم تزويد الهاتف بخمس كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم للمستخدمين صوراً بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة بزاوية تصوير عريضة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة لالتقاط الصور القريبة بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة تأثيرات بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفيSuperstar الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أما ساعة HUAWEI WATCH GT 2 فقد تم تصميمها بقياس 46 ملم، وتزويدها بأول معالج تبتكره هواوي Kirin A1، والذي يوفر بطارية منخفضة الاستهلاك للطاقة.

لساعة مزودة بشاشة عرض زجاجية بالكامل، وثلاثية الأبعاد. وتتيح الساعة للمستخدمين إمكانية تنظيم الوقت الشخصي بفضل تزويدها بـ 15 وضعاً رياضياً مختلفاً. وتوفر هذه الأوضاع الرياضية للمستخدم ملاحظات عبر 190 نوعاً من البيانات.