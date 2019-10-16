«وان بلس» تكشف عن إصدار «ماكلارين» من هاتفها الجديد

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «وان بلس» الصينية عن الإصدار «ماكلارين» McLaren من هاتفها الذكي (7T Pro) الجديد، بسعر يراوح بين 849 و859 يورو (نحو 3565 و3608 دراهم).

وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد يأتي بمظهر ألياف الكربون الداكنة والمميزة لسيارات «ماكلارين» على الجانب الخلفي، مع اللون البرتقالي «بابايا»، فيما يضيء مصباح (LED) الخاص بالإشعارات باللون البرتقالي أيضاً، بينما تظهر ساعة بسيطة بتصميم «ماكلارين» التقليدي على شاشة القفل كخلفية افتراضية، مشيرة إلى أنه بمجرد إلغاء قفل الهاتف الذكي يظهر نظام «أندرويد» بتصميم تمت مواءمته خصيصاً مع أسلوب صناعة السيارات.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على معالج «كوالكوم Snapdragon 855»، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 غيغابايت، إضافة إلى ذاكرة داخلية UFS-3.0سعة 256 غيغابايت.

وذكرت الشركة أن شاشة الهاتف الذكي الجديد تعمل بدقة (QHD+) مع معدل تحديث صورة يبلغ 90 هرتز، في حين تعمل الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميغابيكسل.