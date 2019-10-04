"غوغل" تحذر من ثغرة أمنية خطيرة تؤثر على هواتف "آندرويد"

المصدر: دبي- وكالات

اكتشف باحثون في "غوغل" ثغرة أمنية خطيرة على نظام التشغيل "أندرويد" الخاص بها وتحمل اسم (CVE-2019-2215)، والتي تؤثر على هواتف "بيكسل 1"، و"بيكسل 2"، و"هواوي بي 20"، و"سامسونغ جالاكسي إس 7"، و"إس 8"، و"إس 9" وغيرها من الجوالات.

وكشفت الشركة عن المشكلة بعد سبعة أيام فقط من رصدها. يشار إلى أن هذا الخلل الفني - الذي يؤثر على "Android 8.x" والإصدارات الأحدث، تم اكتشافه وتصحيحه في ديسمبر 2017 على الإصدارات السابقة من نظام التشغيل، لكن يبدو أن الإصلاح لم يتم نقله إلى إصدارات أحدث.

وتوجد الثغرة الأمنية في نواة نظام التشغيل "أندرويد"، ويمكن استخدامها لمساعدة المهاجم في الحصول على وصول إلى المستخدم الجذر للجهاز.

وقال ممثل "آندرويد" إن الثغرة تتطلب تثبيت تطبيق خبيث ليتمكن القراصنة من اختراق الجوال، وهذا يعني أنه لا يمكن تشغيله بواسطة متصفح ويب أو تطبيق آخر.



وأشار الباحثون إلى أن هواتف "بيكسل 3"، و"إيه 3" ليست عرضة للخطر، بينما ستتلقى "بيكسل 1"، و"2" تحديثات لهذه المشكلة كجزء من تحديث أكتوبر.

ومن بين الأجهزة الأخرى المتضررة، "شاومي ريدمي 5 إيه"، و"شاومي ريدمي نوت 5"، و"شاومي إيه 1"، و"أوبو إيه 3"، و"موتو زد 3".