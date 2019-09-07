«لينوفو» تطلق «كمبيوتر» لوحياً ببطارية تدوم طويلاً

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

أعلنت شركة لينوفو الصينية عن إطلاق كمبيوترها اللوحي Tab M8 الجديد.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر يعتمد على الإصدار 9.0 (Pie) من نظام تشغيل «أندرويد»، ويمتاز بشاشة قياس ثماني بوصات تعمل بدقة وضوح (1280 * 800) بيكسل مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 أو 3 غيغابايت، ومعالج ميديا تيك A22 Tab مع تقنية LTE. كما تشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة داخلية سعة 16 أو 32 غيغابايت.

وتروج الشركة الصينية للكمبيوتر اللوحي الجديد من خلال تجهيزه ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، وبالتالي فإنه يمتاز بفترة تشغيل طويلة للغاية.

وأعلنت «لينوفو» أن سعر Tab M8 يبلغ 109 دولارات (نحو 400 درهم).