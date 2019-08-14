«سامسونغ» تطلق «غالاكسي A10s» من الفئة المتوسطة

المصدر: سيؤول ـ د.ب.أ

أطلقت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية هاتفها الذكي A10s الجديد من الفئة المتوسطة، الذي يزخر بشاشة قياس 6.2 بوصات، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، يمكن زيادتها إلى 512 غيغابايت عبر بطاقة ذاكرة «مايكرو إس دي» خارجية.

وقامت «سامسونغ» بترقية معالج الهاتف الذكي الجديد من خلال الاعتماد على معالج ثماني النوى، بحيث تعمل أربع أنوية بسرعة تصل إلى 2 غيغاهرتز، في حين تعمل الأنوية الأربع الأخرى بشكل موفر للطاقة، بسرعة تصل إلى 1.5 غيغاهرتز، كما تعمل الكاميرا الخلفية بوساطة مستشعرين بدقة 13 ميغابيكسل و2 ميغابيكسل لمعلومات العمق، فيما تمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر بصمة أصابع على الجانب الخلفي، مع بطارية سعة 4000 مللي أمبير/‏ساعة، تدوم فترة طويلة بفضل المعالج والشاشة الموفرة في استهلاك الطاقة.

وأعلنت «سامسونغ» عن طرح هاتفها بالألوان: الأسود، والأزرق، والأخضر، والأحمر.