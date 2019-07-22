«شاومي» تُطلق هاتفاً ذكياً يتضمن كاميرا رئيسة بدقة 48 ميغابيكسل

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي Mi A3 الجديد الذي يأتي مزوداً بشاشة AMOLED قياس 6.88 بوصات تعمل بدقة وضوح «HD بلس» (1560x720 بيكسل)، ومحمية بزجاج Corning Gorilla من الفئة 5.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج كوالكوم Snapdragon 665ثماني النوى يعمل بسرعة تصل إلى 2 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 غيغابايت.

وتروج الشركة لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسة ثلاثية بدقة 48 ميغابيكسل بمستشعر «سوني»، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا العمق بدقة 8 ميغابيكسل، والتي تتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويمتاز هاتف «شاومي» Mi A3 الجديد ببطارية 4030 مللي أمبير/‏ساعة مع وظيفة الشحن السريع، كما أنه يدعم شبكة «واي فاي 80211a/‏‏b/‏‏g/‏‏n/‏‏ac»، وتقنية «بلوتوث 5.0»، والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS.