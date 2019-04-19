«هواوي» تطرح كمبيوتراً لوحياً منافساً لـ«سيرفس»

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

كشفت شركة «هواوي» الصينية النقاب عن الكمبيوتر اللوحي MateBook E الجديد، الذي تسعى من خلاله لسحب البساط من تحت أقدام جهاز «سيرفس» Surface من شركة «مايكروسوفت» الأميركية.

وأوضحت «هواوي» أن الكمبيوتر اللوحي الجديد يعتمد على معالج Snapdragon 850، وذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية غيغابايت، مع ذاكرة فلاشية سعة 256 أو 512 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها من خلال بطاقة الذاكرة «ميكرو إس دي» microSD.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز هواوي MateBook E على شاشة مع نسبة «باعية» 3:2 على غرار جهاز «سيرفس برو» Surface Pro، فيما تبلغ درجة السطوع 350 شمعة.

ويتم شحن جهاز «هواوي» عن طريق منفذ USB من النوع C، وتشتمل باقة التوريد أيضاً على لوحة مفاتيح قابلة للتركيب، والتي يتم استعمالها أيضاً كغطاء واقٍ للكمبيوتر اللوحي.