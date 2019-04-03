هواوي تطلق هاتف بكاميرا فائقة في سلسلة هواتف HUAWEI P30 في الشرق الأوسط وإفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن سلسلة هواتف HUAWEI P30 التي طال انتظارها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال حفل الإطلاق في حديقة البرج، واستمتع المشاهدون بعرض ضوئي ساحر على برج خليفة.

تمثل سلسلة هواتف HUAWEI P30 أحدث هواتف الكاميرا من هواوي حتى اليوم: فهي مزودة بابتكارات متفوقة مثل حساس سوبر سبكترم من هواوي (SuperSpectrum) وعدسة سوبر زوم (SuperZoom) اللذان يطلقان العنان لتجارب تصوير فوتوغرافي وفيديوي غير مسبوقة.

وبهذه المناسبة قال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا: « حجزت سلسلة هواتف HUAWEI P مكانها في الطليعة في مجال ابتكارات التصوير الفوتوغرافي. وبإطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P30، انطلقت هواوي لتغير قواعد التصوير الفوتوغرافي وأخذها إلى أبعاد غير مسبوقة. وبتطويرنا لمزايا مبتكرة مثل حساس سوبر سبكتروم من هواوي وعدسة سوبر زوم سنقدم لمستخدمي هواتفنا تقنيات استثنائية في مجالي التصوير الفوتوغرافي والفيديو أيضاً.»

وخلال الحفل دعيت مقدمة برامج التلفاز والشخصية المشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي لجين عمران إلى المنصة كي تتحدث عن خبرتها مع هاتف HUAWEI P30 Pro كونها أحد أوائل الأشخاص الذين جربوا هاتف الكاميرا الفائقة، لتشارك ما لمست في هذا الهاتف ذو الكاميرا الرائعة وتجربة السناب شات المطورة.

ومن المنتظر أن ترسم سلسلة هواتف HUAWEI P30 من جديد توقعات الناس في التصوير الفوتوغرافي في الهواتف الذكية.



تجربة سناب شات مطورة

أعلنت هواوي أيضا أنها عملت على تطوير كاميرا سلسلة هواتف HUAWEI P30 كي تتناسب مع تطبيق سناب شات، لوضع المزيد من ابتكارات الكاميرا بين يدي المستخدمين، وكي يتمكن مستخدمي تطبيق سناب شات من الانغماس في المزيد من التجارب عند استخدام كاميرا سلسلة هواتف HUAWEI P30.

أول كاميرا رباعية من لايكا في العالم مع حساس سوبر سبكتروم وعدسة سوبر زوم

مع أخذ التصوير الفوتوغرافي في الهواتف الذكية إلى مستويات جديدة كليا، حصلت كاميرا هاتف HUAWEI P30 Pro على التصنيف الأعلى حسب معايير DxOMark مع معدل بلغ 112. ويحتوي هاتف HUAWEI P30 Pro على كاميرا رباعية جديدة من لايكا في الجهة الخلفية من الجهاز، تتضمن كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مع حساس سوبر سبكتروم الثوري 1/1.7، وعدسة تصوير واسع للغاية 20 ميجابكسل، وكاميرا 8 ميجابكسل للتصوير البعيد وكاميرا تايم أوف فلايت لإطلاق العنان للخيال.

تلتقط كاميرا تايم أوف فلايت في الهاتف معلومات عمق حقل الصورة لتجري تجزئة دقيقة لها وتقيس المسافة عن المواضيع التي تصورها لتمكنك من إنتاج مستويات متعددة من تأثير بوكيه. أما الكاميرا الأمامية فتلتقط صور سيلفي رائعة بدقة 32 ميجابكسل تفتخر بها.

يلتقط حساس سوبر سبكتروم من هواوي بفتحة عدسة تبلغ 1/1.7 بوصة الضوء بطريقة جديدة تماماً، فهو يختلف عن مرشح RGGB Bayer التقليدي بأنه حساس سوبر سبكتروم RYYB ، فبدلاً من التقاط وحدات البكسل الخضراء يلتقط وحدات البكسل الصفراء ما يرفع مستوى الإيزو إلى قيمة مرتفعة تبلغ 409،600 على الهاتف HUAWEI P30 Pro و204،800 على الهاتف HUAWEI P30.

عدسة سوبر زوم من هواوي:

تأخذ عدسة سوبر زوم قدرات التكبير الذكي إلى مستويات غير مسبوقة. فتقدم إمكانية التكبير بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من التكبير البصري، 10 مرات من التكبير الهجين، و50 مرة من التكبير الرقمي، وتحقق الكاميرا ذلك من خلال تصميم منظاري حيث يعمل المنشور الموجود في العدسة المقربة بثني الضوء بزاوية تبلغ 90 درجة مناسبة لزيادة البعد البؤري مع المحافظة على ارتفاع الكاميرا قليلًا فلا يؤثر على تصميم الجهاز.، ما يجعل الأشياء أقرب إلى عيون المستخدم.

وضع تصوير الفيديو بكامرتين: تغيير قواعد تصوير الفيديو

يقدم الهاتف HUAWEI P30 Pro طريقة جديدة لتصوير مقاطع الفيديو وعرضها، تدعى ميزة تصوير الفيديو دوال فيو1 (المشهد المزدوج) والتي تعتمد على تسجيل الفيديو على كاميرتين في آن لالتقاطه بزاويتين مختلفتين. تنقسم الشاشة إلى نصفين: يظهر النصف السفلي التقاط الفيديو بكاميرا زاوية التصوير العريضة، ويعرض النصف العلوي لقطات الكاميرا المقربة. وبهذا تتمكن من تسجيل الأحداث الكبرى مثل المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية بطريقة فريدة، إذ تستطيع ضبط مستويات تقريب الصورة كما تريد.

الشحن السريع من هواوي 40 واط والشحن اللاسلكي السريع ودعم الشحن العكسي

يتضمن الهاتف HUAWEI P30 Pro على بطارية كبيرة عالية القدرة بقيمة 4200 مللي أمبير ساعي تدعم الشحن عبر الشاحن السلكي القوي سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط، وهو قادر على شحنها بنسبة 70 بالمئة من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة، بالإضافة إلى أنها معتمدة من ناحية السلامة وفق معايير TÜV Rheinland، وإضافة إلى ذلك يدعم الهاتف إمكانية الشحن عبر الشاحن اللاسلكي السريع باستطاعة 15 واط، وكذلك الشحن اللاسلكي العكسي ما يتيح للجهاز العمل كمصدر طاقة للأجهزة الإلكترونية التي تدعم الشحن اللاسلكي.

سوبر نايت مود: جمال التصوير برؤية جديدة

يدعم الهاتف HUAWEI P30 Pro وضع التصوير الليلي سوبر نايت الذي أصبح متوفراً في هذا الهاتف لتصوير مقاطع الفيديو أيضاً. يعتمد هذا الوضع على حساس سوبر سبكتروم من هواوي بمقاس يبلغ 1/1.7 بوصة، مع فتحة عدسة واسعة بقيمة 1.6 بوصة بالإضافة إلى معالج إشارة رقمي قوي وزوج من وحدات المعالجة العصبية ويستفيد من قوة تثبيت اهتزاز الصورة البصري والرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من هواوي ليتيح كل ذلك للمستخدم التقاط صور رائعة ومقاطع فيديو مدهشة في الإضاءة المنخفضة، فيجمع كل إطار صورة يسجله الهاتف كمية ضوء كافية مع ألوان مشرقة ووضوح ممتاز ونطاق ديناميكي عال، يمكن هذا الوضع من تعرض حساس الصورة للضوء لفترات تبلغ 3-8 ثوان ما ينتج صورًا مذهلة جداً في حالات الإضاءة المنخفضة. ويتيح وضع «الرؤية الليلية» للهاتف HUAWEI P30 Pro التقاط مقاطع الفيديو حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة جدًا.

الهاتف الذكي HUAWEI P30 Lite

أطلقت هواوي في المنطقة أيضاً الهاتف الذكي HUAWEI P30 Lite الذي يجمع بين التصميم الأنيق والمزايا المبتكرة. يتضمن هذا الهاتف كاميرا سيلفي سوبرستار ثلاثية الأبعاد بدقة 32 ميجابكسل مدعومة بقدرات التجميل بالذكاء الاصطناعي لتعمل كفريق تجميل محترف يعزز صور السيلفي. يتضمن الجانب الخلفي من الجهاز كاميرا ثلاثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع زاوية تصوير عريضة جدًا، وهي تتألف من كاميرا رئيسة بدقة 24 ميجابكسل مزودة بفتحة عدسة عريضة بقيمة f /1.8، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل عريضة زاوية التصوير جداً للقطات الواسعة، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل. ويقدم الجهاز تجربة استخدام سهلة من خلال نظام تشغيله EMUI 9.0.1، ويتضمن ذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. شاشة هذا الجهاز بمقاس 6.15 بوصة وهي ذات ثلمة صغيرة بشكل قطرة الندى تحقق نسبة كبيرة للشاشة مقابل الجسم تبلغ 84.1 بالمئة. لا يقل تصميم الجهاز HUAWEI P30 Lite تفوقاً عن مواصفاته، فهو ذو جسم زجاجي نحيف منحني الحواف يمنح المستخدم إحساساً عصرياً ويتناغم بسلاسة مع ابتكارات هواوي الأساسية لتوفير تجربة استخدام مميزة بأناقة عالية. ويتوفر الهاتف الذكي HUAWEI P30 Lite بلونين: أسود منتصف الليل، والأزرق الطاووسي.

ساعة HUAWEI WATCH GT

وأطلقت هواوي ساعتي HUAWEI WATCH GT من النسخة النشطة والنسخة الانيقة، وهما ساعتان ذكيتان تناسبان يتمتعان بعمر بطارية طويل الأمد يصل إلى أسبوعين وأسبوع على التوالي، قدرات رائدة في القطاع لتعقب الصحة واللياقة البدنية، وأنماط رياضات متعددة، مع مظهر ساعة كلاسيكي حساسية مع شعور حساسية حديث. وتتميز النسخة النشطة بقياس وجه ساعة يبلغ 46 ملم وسوف تتوافر باللون الاسود المقاوم للصدأ و المقاوم للصدأ. أما النسخة الأنيقة فهي تتميز بوجه ساعة من السيراميك قياس 42 ملم وسوف تتوافر باللونين الأبيض اللؤلؤي والأسود اللؤلؤي السحري التاهيتي.

خدمات موسيقى وسمات أفضل

في خدمات الهاتف المتحرك، تهدف Huawei Themes إلى تقديم تصميمات فريدة هذا العام بالإضافة إلى المزيد من السمات الديناميكية مستوحاة من فنانين عالمين مثل دا فينشي، مونيه، فان غوخ والآخرين. أيضا ستقوم Huawei Themes بتقديم سمات لمناسبات خاصة مثل رمضان و الأعياد. يتضمن مسلسلة هاتف Huawei P30 على اشتراك مميز مجاني لمدة 3 أشهر على تطبيق الموسيقى Huawei Music حيث يمكنك الاستماع الى ملايين الأغاني العربية و الأجنبية المتوفرة لجميع المشتركين.