الكشف عن هاتف ذكي جديد ببطارية 18 ألف مللي أمبـير في الساعة

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

كشفت شركة «إنرجايزر» الأميركية عن هاتف ذكي جديد مزود ببطارية سعة 18 ألف مللي أمبير في الساعة خلال فعاليات مؤتمر الجوال العالمي الذي اختتم فعالياته في مدينة برشلونة الإسبانية، أمس، مشيرة إلى أنه من المقرر طرح الهاتف الجديد في الأسواق بين يونيو وسبتمبر من العام الجاري. وأوضحت الشركة أن بطارية الهاتف Power Max P18K Pop تتيح له العمل في وضع الاستعداد لمدة 50 يوماً، في حين أنه من الناحية التصميمية فإن الهاتف الجديد يبدو كبطارية خارجية «باوربانك» مركّبة عليها شاشة.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد تشتمل على شاشة قياس 602 بوصة تعمل بدقة وضوح 2160 x 1080 بيكسل، مع وجود كاميرا قابلة للإخراج على الجانب العلوي تعمل بثلاث عدسات بدقة 12 و5 و2 ميغابيكسل، كما توجد على الجانب الأمامي كاميرا بعدستين تعمل بدقة 16 و2 ميغابيكسل.

وبينت الشركة أنها زودت هاتف Power Max P18K Pop بمعالج «ميدياتيك Helio P70» ثماني النوى بسرعة اثنين غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة ستة غيغابايت، فيما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

من المقرر طرح الهاتف

في الأسواق بين

يونيو وسبتمبر 2019.