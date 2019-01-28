«مايزو» تكشف عن هاتف دون أزرار ومنافذ

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «مايزو» الصينية عن هاتف ذكي جديد، مصنوع من قطعة واحدة ومن دون أزرار ومنافذ، كما لا يشتمل على مقبس للشحن أو الســــماعـــات.

وأفادت الشركة بأن الهاتف الذكي Zero لايزال جهازاً اختبارياً، مشيرة إلى أنه يتمتع بميزة مقاومة الغبار والأتربة وفقاً لفئة الحماية IP68.

وأوضحت «مايزو» أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد تشتمل على معالج «كوالكوم Snapdragon 845» وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، إضافة إلى شاشة AMOLED قياس ست بوصات ومن دون حواف تقريباً، مع دمج مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة.

وأضافت الشركة أن هاتف «مايزو Zero» يأتي بكاميرا رئيسة مزدوجة بدقة 20 و12 ميغابيكسل مع مستشعر الصورة «سوني IMX350/‏‏IMX380»، فضلاً عن أنه يدعم تقنية «بلوتوث 5.0» ووظيفة الشحن اللاسلكي بقدرة 18 واط.

لكن الشركة الصينية لم تفصح عن أي بيانات بخصوص موعد طرح الهاتف Zero الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره.