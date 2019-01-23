خبير: الهواتف الذكية المستعملة.. تقنيات عالية نظير كلفة أقل

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال الخبير التقني في بوابة الاتصالات الألمانية (تيلتاريف)، ألكسندر كوخ، إن شراء الهواتف الذكية المستعملة يكون مجدياً عند الرغبة في الحصول على أجهزة بتقنيات عالية نظير كلفة أقل.

وأضاف أنه يمكن للمستخدم الاستفادة من أسعار الهواتف العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» بصفة خاصة؛ نظراً لأنها تنخفض سريعاً.

وأوضح أنه مع ذلك، فإنه يتعين على المستخدم مراعاة أن يكون العرض واقعياً، وألا يجري وراء الأسعار المنخفضة بشدة، التي قد تخفي وراءها الكثير من المشكلات في الهواتف الذكية المستعملة، كما يجب مقارنة الأسعار على المواقع المختلفة.

وأوصى كوخ، المستخدم، بفحص الجهاز المستعمل من حيث عدم وجود أضرار، أو تلفيات ظاهرة. ونبه إلى أن مقبس سماعة الرأس يعتبر من المشكلات التقليدية في الهواتف الذكية المستعملة؛ نظراً لأنه عادة ما يتعرض للتلف أو الضرر بسبب تراكم الغبار والأتربة، كما يتعين على المستخدم التحقق من البطارية.