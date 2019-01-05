«سوني» تكشف عن باقة جديدة من هواتفها الذكية

المصدر: طوكيو ــ د.ب.أ

تعتزم شركة «سوني» اليابانية تقديم مجموعة جديدة من هواتفها الذكية خلال مشاركتها في فعاليات معرض 2019 CES بمدينة لوس أنجلوس الأميركية خلال الفترة من السابع إلى 11 يناير الجاري.

وأوضحت الشركة أنها ستقدم الموديل الجديد من هاتفها الذكي «إكسبيريا XA3»، وموديل فائق النحافة «ألترا»، وكذلك الموديل XA3 Pro، كما تتضمن باقة المنتجات الجديدة هاتف «إكسبيريا L3» من فئة الموديلات الأساسية، وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف «سوني الجديد» يأتي بشاشة قياس 5.7 بوصات، وبتنسيق 18:9 مع مستشعر بصمة الأصابع في الجزء الجانبي من الجهاز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف «إكسبيريا L3» الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة وضوح 13 و5 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة ثمانية ميغابيكسل، ويعتمد على معالج Snapdragon 660 من «كوالكوم» ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيغابايت، وبطارية سعة 3400 مللي أمبير ساعة، ومنفذ سماعة 3.5 ملليمتر ومنفذ USB C.

وأعلنت «سوني» أيضاً عن تقديم الموديلات الفاخرة من هواتفها الذكية مثل إكسبيريا XZ4، وXZ4 Compact، إلا أنها لم تفصح عن مواعيد طرح هواتفها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها في أسواق المنطقة العربية.