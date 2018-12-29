«فوكسكون» تعتزم إنتاج هواتف «آي فون» في الهند

المصدر: كوبرتينو ــ د.ب.أ

تعتزم شركة «فوكسكون» التايوانية المتخصصة في مجال الإلكترونيات، إقامة خطوط إنتاج جديدة في مصنعها بالقرب من مدينة تشيناي، عاصمة ولاية «تاميل نادو» الهندية، لتصنيع بعض طرز هواتف «آي فون»، حسبما أفادت تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة على هذه الخطط.

وتقيم شركة «فوكسكون» حالياً مصانع لها في ولايتي «تاميل نادو» و«أندارا براديش».

وأفادت تقارير بأنه من المقرر الإعلان عن المشروع الجديد في 24 يناير المقبل، عندما تكشف ولاية «تاميل نادو» النقاب عن استثمارات جديدة خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار المزمع عقده في الولاية يناير المقبل.

وفي الوقت الحالي، يتم تصنيع بعض هواتف «آي فون» مثل «6 إس» و«إس إي» بواسطة شركة تايوانية أخرى هي «ويسترون»، في مدينة «بنغالورو».