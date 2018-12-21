«لينوفو» تُطلق هاتفاً جديداً بمعالج ثماني النوى

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «لينوفو» الصينية، أمس، عن هاتفها الذكي Z5 Pro GT الجديد، الذي يعتبر أول جهاز مزود بمعالج ثماني النوىSnapdragon 855 Octacore-SoC الجديد من «كوالكوم»، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على شاشة Super AMOLED من دون حواف تقريباً قياس 6.4 بوصات بدقة وضوح 2340 x 1080 بيكسل، فضلاً عن ذاكرة وصول عشوائي حتى 12 غيغابايت وذاكرة داخلية حتى 512 غيغابايت.

وأضافت «لينوفو» أن هاتفها الجديد يأتي بمستشعر لبصمة الأصابع في الشاشة مع كاميرا رئيسة مزدوجة بدقة 24 و16 ميغابيكسل، التي تدعم الكثير من وظائف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي، وأخرى بدقة ثمانية ميغابيكسل تعمل بالأشعة تحت الحمراء لإلغاء قفل الجهاز عن طريق وظيفة التعرف الى الوجه.