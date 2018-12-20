«إل جي» تكشف عن هاتف فاخر بـ 5 كاميرات

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

كشفت شركة «إل جي» الكورية الجنوبية، أمس، عن هاتفها الذكي V40 Thinq الفاخر، الذي يشتمل على خمس كاميرات.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يمتاز بكاميرا رئيسة ثلاثية العدسات، حيث تعمل العدسة واسعة الزاوية (107 درجات) بدقة 16 ميغابيكسل، فيما تعمل العدسة القياسية بدقة 12 ميغابيكسل، بينما تأتي العدسة المقربة بدقة الوضوح نفسها مع زووم بصري (2x).

وأضافت أنه من خلال وظيفة اللقطة الثلاثية Triple Shot يمكن للمستخدم تشغيل جميع وحدات الكاميرا الثلاث، إذ يتم التقاط الصور بثلاثة تنسيقات، أو أن يقوم الهاتف الذكي بإنشاء مقطع فيديو صغير تلقائياً من معلومات الصورة.

وأشارت الشركة إلى أنه على الجانب الأمامي لهاتفها الجديد يوجد اثنتان من الكاميرات، اللتان تتيحان إمكانية التقاط صور بخلفيات غير واضحة، مع توفير العديد من التأثيرات الأخرى. وبيّنت أنه على صعيد الجوانب التقنية للهاتف، فإنه يأتي من دون حواف تقريباً، ويتميز بشاشة OLED قياس 6.4 بوصات تعمل بدقة وضوح QHD+ (3120 x 1440 بيكسل).