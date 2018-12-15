«هواوي»: هاتف Honor View 20الجديد دون حواف

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «هواوي» الصينية، بعض التفاصيل الأولية بخصوص هاتفها الذكي «هونر فيو 20» Honor View 20الجديد.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الفاخر الجديد يسير على درب الموديل «هونر فيو 10» Honor View 10، لكنه يذهب خطوة أبعد من حيث تجهيزه بشاشة من دون حواف تقريباً.

وعلى عكس الموديلات المنافسة، فقد تخلت «هواوي» في الجهاز الجديد عن التجويف Notch، وقامت بدلاً من ذلك بتركيب الكاميرا الأمامية في ثقب بقطر 4.5 ملليمترات على حافة الشاشة العلوية جهة اليسار، ولم يتبقّ سوى حافة نحيفة للغاية في الجانب السفلي.

وعلى الرغم من وجود عدسة واحدة على الجانب الخلفي للهاتف الذكي، فإنها تتيح للمستخدم إمكانية التقاط الصور بدقة تصل إلى 48 ميغابيكسل.

ويتوقع الخبراء أن تكون المواصفات الفنية للهاتف الجديد مماثلة لموديلات هواوي

«Mate 20 Pro» و«Honor Magic 2».