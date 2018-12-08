«نوكيا 5.1 Plus».. هاتف جديد من الفئة المتوسطة

المصدر: هلسنكي - د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش إم ديس غلوبال» الفنلندية HMD Global عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد «نوكيا 5.1 Plus» في الأسواق العالمية.

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد، الذي ينتمي إلى موديلات الفئة المتوسطة، يتضمن شاشة قياس 5.8 بوصات تعمل بتقنية الوضوح «HD بلس»، ومعالج ميدياتك Helio P60 ثماني النوى مع نظام تشغيل «أندرويد وان».

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف «نوكيا 5.1 Plus» الجديد على ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت مع ذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، التي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية «مايكرو إس دي» microSD. وتتوافر في الهاتف كاميرا رئيسة بدقة 13 ميغابيكسل، بما في ذلك مستشعر العمق بدقة 5 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويدعم هاتف «نوكيا 5.1 Plus» تقنية «بلوتوث 4.2»، وشبكة WLAN اللاسلكية، مع منفذ «يو إس بي» USB من النوع «سي»، ومستشعر بصمة الأصابع، ومنفذ سماعة الرأس، إضافة إلى بطارية بسعة 3060 مللي أمبير/‏ ساعة.