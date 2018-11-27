«آسوس» تكشف عن هاتف ذكي لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «آسوس» التايوانية، أمس، عن هاتفها الذكيROG Gaming Phone الجديد لعشاق الألعاب، مشيرة إلى أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة AMOLED قياس ست بوصات مع دعم تقنية HDR للصور عالية التباين.

وذكرت الشركة أنه تم تزويد، الهاتف الذي يبلغ سعره نحو 900 دولار، بمعالج «كوالكوم 845 Snapdragon» ثماني النوى ومعالج «الرسوميات 640 Adreno»، موضحة أن التبريد الداخلي في الجهاز يعتمد على تقنية غرفة البخارVapor Chamber وأجسام التبريد النحاسية ووسادة تبريد من الكربون.

وأضافت «آسوس» أن هاتف ROG Gaming Phone يمتاز بمنفذ USB C على الجانب، بحيث يتم الحفاظ على الهاتف في الوضع الأفقي أثناء عملية الشحن، لافتة إلى أن باقة التجهيزات التقنية تضم ذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت مع كاميرا رئيسة مزودة بعدستين بدقة وضوح 12 و8 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة ثمانية ميغابيكسل.